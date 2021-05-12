За пять лет зарплата медсестры в Коми выросла на 82,5%

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За пять лет средняя зарплата медсестры в Коми выросла на 82,5% – с 20 до 36,5 тысяч рублей. Соответствующее исследование провели специалисты hh.ru.

В России за пять лет количество предложений о работе для медицинских сестер увеличилось в шесть раз: так, в апреле 2017 года на hh.ru было открыто 1 100 таких вакансий, а в 2021 году – почти 7 000. Наиболее существенный рост пришелся на первый год пандемии: если в апреле 2019 года для медсестер было открыто всего 2 200 вакансий, то в апреле 2020 года – уже 5 600 вакансий.

Средние предлагаемые зарплаты в целом по стране за пять лет тоже выросли, но не столь существенно: с 27 836 рублей в апреле 2017 года до 39 061 рубля в апреле 2021 года. В регионах СЗФО работодатели также повышали предлагаемую зарплату – в среднем от 2 000 до 5 000 рублей. Хотя, например, в Мурманской области средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для медсестер за 5 лет выросла более чем на 20 000 рублей. В Коми зарплата медсестер выросла с 20 до 36,5 тысяч рублей.

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