В Сыктывкаре перекроют три улицы

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В Сыктывкаре ограничат движение по улицам Горького, Советской и Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением работ по улице Горького вводится ограничение движения транспорта на половине ширины проезжей части от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Орджоникидзе. Ограничения будут действовать с сегодняшнего дня до 30 июня.

В связи с проведением работ по улице Советской вводится ограничение движения транспорта на половине ширины проезжей части от пересечения с улицей Свободы до пересечения с Орджоникидзе с сегодняшнего дня до 15 июня.

В связи с производством земляных работ по улице Пушкина вводится ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части от дома № 68 до пересечения с улицей Южной с 8:00 17 мая до 17.00 31 мая. Также в обозначенный период времени в районе дом по улице Пушкина, 68 будет перекрыт тротуар.

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