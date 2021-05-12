К Усинскому политехническому техникуму присоединили Ижемский

Фото: Есен Абилькенов
В Коми объединили Усинский и Ижемский политехнические техникумы. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя республиканского правительства.
Реорганизовать государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум» в форме присоединения к нему государственного профессионального образовательного учреждения «Ижемский политехнический техникум», говорится в документе.
Функции и полномочия учредителя техникума закреплены за Министерством образования, науки и молодежной политики Коми. От ведомства требуется угрегулировать все юридические вопросы, связанные с реорганизацией учреждения.
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