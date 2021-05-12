В Инте женщина решила купить акции и лишилась миллиона

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

В Инте местная жительница 1981 года рождения перевела мошенникам более миллиона рублей под предлогом покупки акций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина начала переписываться с неизвестным, выдававшим себя за представителя брокерской конторы «Ярослава Громова». По его совету горожанка зарегистрировалась на одной из интернет-платформ и стала делать ставки, потратив около 11 000 рублей.

Увидев в своем личном кабинете виртуальной биржевой площадки, что доход умножается, женщина взяла в банке кредит в 500 тысяч рублей. Все эти деньги она вложила в платформу, ожидая крупную выгоду от инвестиций на фондовом рынке.

Представитель брокера убеждал женщину, что акции сейчас растут в цене, поскольку «цены на золото уже ползут вверх, а в Австралии горит крупный завод». Рассказы помощника женщина воспринимала за чистую монету, кроме того, ей приходили отчеты с сайта платформы о росте доходов. Спустя две недели интинка взяла еще один кредит на 500 тысяч рублей и снова направила заемные средства на счет в личном кабинете сайта. Вскоре она поняла, что не может вывести ни вложенные деньги, ни мифический доход. Горожанка обратилась в полицию, рассказав, что за три недели лишилась более 1 миллиона 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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