В Усинске пожар уничтожил частный деревянный дом

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В Усинске загорелся частный деревянный дом. Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Известно, что пожар вспыхнул в десятом часу ночи в доме по Молодежной улице. На крик домочадцев о помощи сбежались соседи, которые принялись тут же тушить огонь.

- Незамедлительно к тушению пожара приступили члены добровольной пожарной команды и местное население. Была предотвращена угроза распространения пожара на соседние постройки, - уточнили в МЧС.

Отмечается, что погибших и пострадавших в огне нет. В результате пожара уничтожен жилой дом на площади 56 м2.

Огнеборцы к тушению не привлекались. Причина пожара – устанавливается.

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