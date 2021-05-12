Сыктывкарец обжаловал увольнение и отсудил зарплату за то время, пока не работал

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Верховный суд Республики Коми удовлетворил апелляционное представление по иску местного жителя к АО «Нефис Косметикс» о восстановлении на работе в должности территориального менеджера по продажам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска сыктывкарца. Принимая решение, суд пришел к выводу, что истец с 27 июня по 14 августа 2020 года четыре раза попадался на том, что не выполнял свои обязанности по предоставлению еженедельных отчетов и планов. 14 августа мужчину уволили за то, что, будучи привлеченным двумя приказами к дисциплинарной ответственности, не предоставил отчет о выполнении задач за текущую неделю.

Прокурор с решением не согласился и обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Представитель прокуратуры пояснил, что сыктывкарец выполнял свою работу дистанционно, а работодатель не предоставил надлежащих доказательств того, что на дату совершения последнего дисциплинарного проступка работник был ознакомлен с приказами о привлечении к его дисциплинарной ответственности. Таким образом, материалами гражданского дела не подтверждена неоднократность неисполнения истцом без уважительных причин трудовых обязанностей, то есть неисполнение трудовых обязанностей, которое было допущено после наложения на него ранее дисциплинарного взыскания.

Кроме того, при принятии работодателем решения об увольнении сыктывкарца не была учтена тяжесть вменяемого ему в вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Мужчина не мог работать, так как предоставленный ему работодателем компьютер не работал, и тот не раз сообщал об этом начальству.

– Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Коми удовлетворила апелляционное представление прокурора, восстановив истца на работе с взысканием в его пользу среднего заработка за период вынужденного прогула, – говорится в сообщении.

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