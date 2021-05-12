Пьяная жительница Коми выпала из окна многоэтажки

В День Победы жительница Печоры выпала из окна дома Фото: Архив "КП"

В Печоре из окна дома упала местная жительница. Известно, что перед этим женщина изрядно выпила и решила утроить прохожим представление. Инцидент произошел по Печорскому проспекту, 20 в День Победы.

Так, пострадавшая решила свеситься из окна и повисла на карнизе. На все уговоры очевидцев прекратить себя так вести и залезть обратно в квартиру женщина не реагировала. В какой-то момент ее руки соскользнули, и она рухнула на землю.

Как сообщает БНК, по данному факту полиция проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

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