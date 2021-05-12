В Воркуте пенсионер перевел мошенникам 1,3 миллиона

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте местный житель 1938 года рождения перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинцу позвонил неизвестный и представился работником банка. Собеседник сообщил, что для возврата ранее похищенных аферистами денег мужчине нужно оплатить комиссию за перевод. Звонившие постоянно держали на связи мужчину, не давай ему подумать и навязывая алгоритм действий. В итоге пенсионер перевел более 1 300 000 рублей.

Ранее в отношении этого горожанина уже были совершены аналогичные мошеннические действия. Также пенсионер был информирован по месту жительства участковым уполномоченным полиции о разных фактах мошенничества с вручением листовок. Однако из-за волнения пожилой мужчина утратил бдительность и вновь доверился липовым банкирам, желая вернуть потерянные деньги. возбужденно уголовное дело о мошенничестве. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми телефонный мошенник выманил 2 млн рублей у пенсионерки (подробнее)