В Ухте спасатели освободили пальцы детей из игрушки и велосипеда

В Ухте помощь спасателей потребовалась детям, чьи пальцы застряли в игрушки и цепном механизме велосипеда.

Первый инцидент произошел на днях в одной из квартир на ул. Мира, 3. Ранним утром шестимесячный малыш, играя погремушкой, засунул вовнутрь игрушки палец. Вызволить пальчик ребенка мама не смогла даже с помощью масла. Палец крепко застрял в завитушке игрушки. Тогда было решено вызвать профессиональных спасателей. За считанные минуты с помощью слесарного инструмента они извлекли пальчик мальчика. Грудничок не травмировался, с пальцем всё оказалось в порядке.

Еще один инцидент произошел с 12-летним мальчиком. Его палец застрял в цепном механизме велосипеда. Это произошло, когда мальчик ремонтировал транспортное средство. В процессе его палец по первую фалангу застрял в механизме переключения скоростей. Ребенку также помогли спасатели. Как передает «Комиинформ», они разжали механизм с помощью специального инструмента.

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