Ухтинца посадили за то, что он чуть не зарезал собутыльника

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В Ухте 41-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство 60-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчины выпивали в квартире дома по улице Кремса. На почве возникшей личной неприязни фигурант нанес 60-летнему знакомому несколько ударов ножом, в том числе в область шеи. Злоумышленник заподозрил собутыльника в хищении банковской карты. Пострадавший попал в больницу и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остался жив.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.

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