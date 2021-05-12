Отопление в Сыктывкаре отключат 13 мая

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В четверг, 13 мая, в Сыктывкаре завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписала глава администрации столицы Коми Наталья Хозяинова.

Решение о завершении отопительного сезона принято с учётом благоприятного прогноза погоды. Напомним, согласно нормативам отключение подачи тепла производится с установлением положительной среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс восьми градусов в течение пяти суток подряд.

Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано произвести отключение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы. Кроме того, им посоветовали провести испытания тепловых сетей на прочность и плотность для выявления дефектов в течение двух недель после окончания отопительного периода.

В четверг в Сыктывкаре будет малооблачно без осадков. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит 8-10 градусов, а днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

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