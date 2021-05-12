В Сыктывкаре трое молодых людей осуждены за сбыт наркотиков

Трое жителей Сыктывкара осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотических средств Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре осудили 19-летнего и 18-летнего парней, а также их 20-летнюю подругу. Молодые люди обвинялись в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой, в крупном размере. К тому же, младший участник группировки был обвинен в угоне авто.

- Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года 20-летняя и 18-летний (ему тот момент было 17 лет), действуя в составе организованной группы в роли «закладчиков», приобрели через сеть Интернет наркотическое средство общей массой 6,981 гр и разместили его в целях сбыта по «тайникам». Кроме того, фигуранты и их 19-летний соучастник пытались незаконно реализовать наркотики массой 0,989 гр, - рассказли в пресс-службе Следкома.

«Закладки» были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. В ноябре 2019 года несовершеннолетний угнал автомобиль отчима и во время передвижения по парковке торгового центра совершил наехал на припаркованные автомашины, после чего скрылся с места ДТП. Приговором суда подсудимым назначено наказание: 19-летнему – в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; 20-летней – в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком, которого родила осужденная в 2021 году, четырнадцатилетнего возраста); 18-летнему – в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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