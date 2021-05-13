Жителям Коми на заметку: поставки пальмового масла выросли в разы

Фото: yandex.ru

Депутаты Госдумы РФ обсудят с профильными министерствами вопрос ограничения использования пальмового масла в пищевой продукции, сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, лишение налоговых льгот и повышение ставки НДС до 20% эту задачу не решило. Поставки пальмового масла в нашу страну после принятых поправок в Налоговый кодекс сократились примерно на 7%. Но буквально через несколько месяцев вновь стали расти. По последним данным, в январе этого года на 18,8 % к январю 2020 года.

«Обращений много, и мы сами видим, что пальмовое масло начинают использовать в самых разных сферах пищеприготовления, и в кондитерских изделиях, и в молочной продукции. Но насколько это вредно или полезно, до сегодняшнего дня никто окончательного ответа не дал. Совершенно очевидно, что за последние где то, наверно, почти 15 лет объем ввозимого пальмового масла вырос в разы. С чем это связано, зачем мы это делаем и какой вред наносится? Правильно было бы, чтобы специалисты дали ответ», — уверен Вячеслав Володин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мужчина умер от удушья куском шашлыка (подробности)