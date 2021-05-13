Жителям Коми льготы и пособия будут назначать автоматически

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В России вступил в силу закон о предоставлении мер социальной поддержки в беззаявительном порядке. Это значит, жителям Коми все пособия и льготы будут предоставляться автоматически.
Теперь республиканские службы и ведомства смогут предоставлять меры социальной помощи на основании данных из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Благодаря этой системе чиновники могут определить, что человек оказался в такой жизненной ситуации, при которой государство может оказать ему помощь. Уведомление о назначении выплат появится в личном кабинете пользователя на портале госуслуг.
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