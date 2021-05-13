В Коми около полутора тонн батареек отправили на переработку

Фото: Региональный оператор Севера

В Коми собрали около полутора тонн батареек и отправили на переработку. Об этом сообщает Региональный оператор Севера.

Так, только в Ухте было собрано несколько сотен килограмм отработанных элементов питания. Все собранные опасные элементы направятся в Челябинск на завод по переработке и тем самым получат вторую жизнь. Происходит это так: сначала батарейки дробят, чтобы отделить железные элементы, затем из смеси извлекают все основные вещества устройства — цинк, марганец и графит. Потом из этих материалов могут производить, например, карандаши, минеральные удобрения и даже железнодорожные рельсы.

Как отмечают экологи, батарейка становится опасной из-за коррозии: когда она оказывается на свалке или в земле, ее металлическая оболочка начинает разрушаться и все вредные вещества, которые были внутри, распространяются вокруг. И если батарейка просто выбрасывается, а не утилизируется, то вредные вещества попадут в землю и воду и навредят окружающей экосистеме.

Напомним, Региональный оператор Севера регулярно проводит акции по сбору использованных элементов питания. Основной упор делается на сборы опасных элементов в труднодоступных населенных пунктах. К примеру, при проведении конкурса «Батарейка, сдавайся!», в котором приняли участие 24 сельские школы, было собрано более 700 кг батареек.

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