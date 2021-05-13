В Сыктывкаре пятилетний ребенок попал под колеса легковушки

Фото: ГИБДД по Коми

Накануне в Сыктывкаре 57-летняя женщина за рулем ВАЗ-2115 наехала на пятилетнего ребенка. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Известно, что легковушка наехала на мальчика на пешеходном переходе по Советской улице. От удара ребенок получил травмы головы и сотрясение мозга. Однако осмотревшие его врачи заявили, что дошкольник не нуждается в госпитализации и отправили его домой.

По данному факту начата проверка. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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