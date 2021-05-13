В Сыктывкаре коронавирусом болеют 10 школьников и дошкольников

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По состоянию на среду, 12 мая, в Сыктывкаре коронавирусом болеют шестеро школьников и четверо дошкольников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в сыктывкарских школах работают 2340 педагогов. 17 из них заболели ОРВИ. Случаев заболевания коронавирусом среди педагогов не зафиксировали. В школы столицы Коми ходят 32 528 детей. 779 из них (2,4%) заболели ОРВИ, а коронавирусом – шестеро (0,02%).

Что же касается детских садов, то там работают 4522 человека. 60 из них (1,33%) заболели ОРВИ, еще один – коронавирусом. В эти учреждения ходят 19 779 детей. 1034 из них (5,23%) заразились ОРВИ, еще четверо (0,02%) – коронавирусом.

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