В Кировском парке Сыктывкара снова установят фортепиано

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Над набережной в Кировском парке Сыктывкара вновь установят фортепиано. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Предварительно, если пианино не понадобится настройка, его вернут на место к 21 мая. Если же придется настраивать инструмент, то это произойдет не раньше 1 июня.

Музыкальный инструмент появился в месте отдыха горожан 12 июня 2019 года по инициативе сыктывкарцев – Полины Шабановой и Александра Маслова. Чтобы сохранить музыкальный инструмент, мэрия с вдохновителями проекта переместила пианино на хранение в городской Дом развития культуры и искусства. Горожане бережно отнеслись к инструменту в прошлом сезоне, и ему не требуется ремонт. Сыктывкарцев призвали и в этом сезоне аккуратно отнестись к инструменту.

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