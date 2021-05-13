Сыктывкарца будут судить за кражу 57 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 28-летнего местного жителя обвиняют в краже 57 тысяч рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 21 октября сыктывкарец получил от приятеля мобильный телефон общего знакомого. Мужчина располагал информацией о доступе к мобильному банку владельца телефона и, воспользовавшись случаем, перечислил с его счета на свой 7 тысяч рублей.

В тот же день сыктывкарец дистанционно подал заявку на получение в банке кредита. После получения одобрения на счет владельца телефона поступили 50,6 тысячи рублей. Злоумышленник перевел на свой счет 50 тысяч рублей.

Вину в содеянном сыктывкарец признал, но ущерб не возместил. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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