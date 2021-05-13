В Сыктывкаре женщина добилась полной компенсации за гибель своего отца

В пользу жительницы Сыктывкара взыскана полная компенсационная выплата за гибель отца Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре местная жительница обратилась в Верховный суд Коми с иском к Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Женщина требовала взыскать компенсационную выплату, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Оказалось, что три года назад отец истицы скончался от травм, полученных в результате наезда на него автопогрузчика. Поскольку автогражданская ответственность мужчины, который управлял погрузчиком, не была застрахована, то сыктывкарка обратилась с требованием о взыскании компенсационной выплаты к РСА.

При изучении материалов дела суд первой инстанции установил, что кроме дочери у погибшего мужчины имеются еще две близкие родственницы: супруга и мать, которые также имеют право на получение компенсационной выплаты.

С учетом данного обстоятельства в ноябре 2020 года Сыктывкарский городской суд взыскал в пользу дочери погибшего 1/3 компенсационной выплаты в размере 158 тысяч рублей.

Участвовавший в рассмотрении гражданского дела прокурор не согласился с решением и обжаловал его в апелляционном порядке. В качестве обоснования своих требований прокурор указал, что дочь пострадавшего, являясь единственным обратившимся за получением компенсационной страховой выплаты, имеет в силу закона право на ее получение единовременно в полном объеме в сумме 475 тысяч рублей.

При этом, как указал прокурор, права супруги и матери погибшего не будут нарушены, поскольку в дальнейшем они вправе потребовать от истицы возврата причитающихся им частей страховой выплаты или требовать выплаты возмещения вреда от лица, причинившего вред жизни потерпевшему в результате страхового случая, в соответствии с гражданским законодательством.

Верховный суд Республики Коми согласился с правовой позицией прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и взыскал в пользу дочери погибшего мужчины компенсационную выплату в полном объеме.

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