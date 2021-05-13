В Сыктывкаре собака устроила ДТП с пятью машинами

Фото: www.instagram.com/alena_burmantova/

В Сыктывкаре собака нажала на педаль газа и спровоцировала ДТП с пятью машинами. Об этом на своей странице в Instagram сообщил блогер Алена Бурмантова.

Женщина ехала на машине по двору. Вместе с ней в салоне находилась собака. По словам сыктывкарке, животное прыгнуло на педаль газа, и из-за авто произошло ДТП. В результате пять автомобилей получили различные повреждения с передней и задней сторон машин. Самые большие повреждения - у Volkswagen Passat.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Водитель резко дернул руль и не смог вырулить»: причиной ДТП с автобусом в Сыктывкаре стала выскочившая на дорогу собака

Автобус с пассажирами врезался прямо в дом (подробнее)