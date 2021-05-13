В Сыктывкаре собака напала на ребенка

В Эжвинском районе Сыктывкара большой пес покусал ребенка Фото: Архив "КП"

Очередной факт нападения собаки на ребенка был зафиксирован в Эжвинском районе Сыктывкара. По словам очевидцев, агрессивный пес покусал ребенка накануне вечером. Местные отмечают, что животное и раньше бросалось на людей.

Родители боятся, что их дети могут стать жертвами пса, так как совсем рядом находится детский садик.

- Инцидент с этой собакой не первый, она и раньше кидалась на людей, а подъезд, где обитает животное, находится напротив входа в детский сад, - цитирует слова свидетельницы нападения издание «Комиинформ».

Известно, что пес не бродячий, у него есть хозяин, однако его никто не видел. Местные утверждают, что на ночь собака заходит в квартиру, а уже с утра она вновь выходит во двор.

По данному факту начата проверка. Местная администрация сообщила, что заявление от горожан принято и передано в службу отлова собак.

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