Коми получит более 26 миллионов на восстановление дорог после паводка

Фото: пресс-служба правительства РФ

Правительство России направит более 26 миллионов рублей на восстановление дорог в Коми после паводка. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

– Речь идет о региональных, межмуниципальных и местных дорогах, которые были повреждены паводками. В 2019 году стихия нанесла большой ущерб Иркутской области, а в 2020-м от неё пострадала Республика Коми, – говорится в сообщении.

Всего на эти цели выделили 450 миллионов рублей. В правительстве Коми уточнили, что республика получит 26 миллионов. Деньги направят на восстановление региональных, межмуниципальных и местных дорог, которые были повреждены паводком в 2020 году. Оказать помощь в восстановлении дорог поручил президент Владимир Путин. При подготовке нового трехлетнего федерального бюджета Правительство оперативно зарезервировало необходимые средства. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение позволит направить деньги Росавтодору для предоставления трансферта регионам.

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