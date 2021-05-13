Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 мая 2021 16:51

В одном из районов Коми установится чрезвычайно высокая пожароопасность

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Койгородском районе ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности

В Койгородском районе ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности

Фото: Архив "КП"

В Койгородском районе ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности, от есть пятый. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на региональный метеоцентр.

По данным ведомства, опасные природные условия прогнозируются 14 мая.

Добавим, что в пятницу в Коми установится аномальная жара. Синоптики прогнозируют днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем поднимется до +23...+28 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре стартовала противоклещевая обработка (подробности)