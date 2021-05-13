В одном из районов Коми установится чрезвычайно высокая пожароопасность

В Койгородском районе ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности
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В Койгородском районе ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности, от есть пятый. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на региональный метеоцентр.
По данным ведомства, опасные природные условия прогнозируются 14 мая.
Добавим, что в пятницу в Коми установится аномальная жара. Синоптики прогнозируют днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем поднимется до +23...+28 градусов.
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