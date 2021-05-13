В Корткеросском районе горела трава: виновника нашли

Фото: Архив "КП"

В среду, 12 мая, в Корткеросском районе горела трава, виновника пожара удалось найти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 11:17 в поселке Подтыбок. На открытой территории загорелась сухая трава. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь за 15 минут. К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работали два человека и одна единица техника. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

– Лицо, виновное в возникновении пожара, установлено, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре горел дом: это мог быть поджог (подробнее)