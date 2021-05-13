В Сыктывкаре новый рекорд: 31 градус

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В четверг, 13 мая, в Сыктывкаре температура воздуха составила 31 градус. Это новый температурный рекорд.

13 мая 2010 года температура в Сыктывкаре была 29 градусов по Цельсию. Этот рекорд удерживался до 2021 года. Сегодня в городе днем воздух прогрелся до 31,1 градуса. Ранее синоптики сообщали, что 13 мая температура воздуха в столице Коми составила 25-27 градусов.

Тепло сохранится в Сыктывкаре еще несколько дней, но уже 16 мая ожидается дождь. Сейчас температура в городе выше нормы, но чтобы назвать жару аномальной, она должна сохраняться в течение пяти дней.

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