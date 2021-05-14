За неделю клещи в Коми покусали 336 человек

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За неделю, с 7 по 13 мая, за медпомощью по поводу укусов клещей обратилось 336 человек, в том 93 ребенка, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» за неделю было проведено 134 исследования, из них в 8 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 9 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 549 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 139.

Роспотребнадзор по РК напоминает: если к вам присосался клещ, необходимо обратиться в лечебное учреждение для его снятия и проведения исследования на наличие вируса клещевого энцефалита. Оно необходимо для своевременной экстренной профилактики с использованием человеческого иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.

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