В Коми подскочили цены на овощи и туалетную бумагу

Фото: архив КП

Комистат рассказал об изменении цен на отдельные виды товаров и услуг в Коми за неделю, с 5 по 11 мая.

Цены на хлеб пшеничный в среднем выросли на 2,4%, колбасу вареную - на 1,6%, масло подсолнечное - на 1,3%, сосиски, сардельки, крупу гречневую - на 0,9%.

Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала на 14,3%, картофель - на 5,5%, морковь - на 3,5%, лук репчатый - на 3,2%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости повысились цены на бумагу туалетную - на 3,6%.

В группе наблюдаемых медикаментов цены на комбинированные анальгетики увеличились на 0,3%. Ниже, чем на прошлой неделе, отмечены цены на поливитамины без минералов отечественные на - 6,5%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились. Напомним, статистика показывают невероятную картину: стоимость бензина и дизельного топлива в Коми упорно остается на одном уровне с 19 апреля.

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