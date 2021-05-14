В Прилузском районе Коми ожидаются опасные природные явления

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В Коми прогнозируются неприятные погодные условия. В частности, по сообщению МЧС по республике, ухудшение погоды стоит ждать в Прилузском районе. Там объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра, порывы которого будут достигать 23 м/с. По шкале Бофорта это значение соответствует «буре».

Региональное ведомство просит жителей республики быть осторожными и соблюдать правила безопасности. По возможности граждан просят воздержаться от походов на улицу.

В целом, 14 мая в Коми будет жаркая погода. Столбик термометра поднимется до +23…+28 градусов жары.

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