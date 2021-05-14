Выпускники школ Коми в скором времени смогут не сдавать ЕГЭ

Система Единого государственного экзамен (ЕГЭ) себя не оправдала Фото: Архив "КП"

В России захотели отменить существующий вид выпускного экзамена для 9 и 11 классов – ОГЭ и ЕГЭ. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Максим Зайцев. По его словам, нынешняя форма экзаменации не оправдала себя.

Парламентарий отметил, что с малых лет детей натаскивают на типовые задания теста, однако глубоко материал по разным предметам в школах не преподают. На первое место, по мнению Зайцева, вышли баллы, а не знания.

- Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди, - цитирует его слова URA.RU.

Отмечается, что в этом году ГИА состоится в привычном формате. Зайцев предупредил, что процесс отмены ОГЭ и ЕГЭ может занять много времени.

Кроме того, ранее стало известно о подготовке в Госдуме законопроекта об отмене обязательного ОГЭ после девятого класса. Данный экзамен будет актуален только для школьников, решивших поступить в колледжи и техникумы.

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