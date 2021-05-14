В Сыктывкаре можно будет бесплатно проверить давление

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В понедельник, 17 мая, в Сыктывкаре жители и гости города смогут принять участие в бесплатной акции по профилактике гипертонии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Дом дружбы народов совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 17 мая в 15.30 организуют лекцию-беседу «Профилактика артериальной гипертонии». Слушателям расскажут о рисках гипертонии для здоровья и жизни, в также даст советы - как их избежать.

В 16.00 в фойе Дома дружбы проведут «Площадку здоровья»: всем желающим измерят давление, определят индекс массы тела и содержание жировой ткани в организме. Каждый посетитель получит рекомендации профессиональных врачей по здоровому питанию, отказу от курения и чрезмерного потребления алкоголя, а также по здоровому образу жизни.

В Коми число первичных случаев заболеваний, характеризующихся повышенным кровяным давлением, выросло с 2015 по 2019 год в полтора раза, из каждых ста жителей 33 человека страдают гипертонией.

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