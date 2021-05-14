В ДТП в Сыктывдинском районе пострадали две девочки

Фото: Сергей ГАПОН

В четверг, 13 мая, в Сыктывдинском районе столкнулись фургон AF-37170 и Lada Kalina, в результате чего пострадали две девочки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10:20. Мужчина 1981 года рождения ехал за рулем фургона AF-37170 по второстепенной дороге «Подъезд к деревне Парчег». Выезжая на трассу Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, он не уступил дорогу и столкнулся с Lada Kalina.

В результате ДТП пострадали пассажирки отечественного авто 2015 и 2019 годов рождения. Они отделались ушибами и ссадинами, не госпитализированы. Девочки находились на заднем сиденье в удерживающих креслах. Водитель AF за рулем с 2002 года, ранее он привлекался к административной ответственности 23 раза.

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