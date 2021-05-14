За три часа в Сыктывкаре сбили двух детей

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

В четверг, 13 мая, в Сыктывкаре двое детей попали под колеса автомобилей. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Первая авария произошла около 14.41. 44-летний мужчина ехал за рулем Mitsubishi Outlander по двору дому №39 по проспекту Бумажников. Под колеса иномарки попал восьмилетний первоклассник. Он получил ушиб и ссадины правой стопы. Пострадавшего увезли в больницу.

Вторая авария произошла около 17:40 на улице Старовского. 26-летний водитель ехал в сторону улицы Оплеснина. Напротив дома №39 по улице Старовского машина сбила девятилетнюю третьеклассницу. В результате ДТП она получила ушиб мягких тканей головы. Госпитализация школьнице не потребовалась.

– В обоих случаях дети находились без сопровождения взрослых. Мальчик гулял во дворе около своего дома. Девочка тоже возвращалась с прогулки домой, – говорится в сообщении.

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