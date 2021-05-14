На юге Коми ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность

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С 15 по 16 мая в южных районах Коми ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности пятого класса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В ведомстве рекомендуют населению не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора. В случае обнаружения возгорания людей просят незамедлительно сообщать в службу спасения. Кроме того, жителям советуют не ходить и не ездить в леса.

– При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112, – говорится в сообщении.

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