Синоптики Коми рассказали, когда можно сажать овощи в огороде

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Жителям Сыктывкара дали официальный «зеленый свет» на посев овощей и зелени в огороде. По прогнозам местных синоптиков, в столице Коми уже обсохла и прогрелась земля для начала дачного сезона. Боятся не стоит, говорят метеорологи, в ближайшее время заморозков не предвидится.

Однако стоит быть внимательными к теплолюбивым культурам в июне. В первом месяце лета ожидается существенное похолодание, поэтому огородникам стоит заранее задуматься о теплом укрытии для растений.

Добавим также, что больше 30-градусной жары, как было накануне, не будет. Уже в это воскресенье температура опустится до нормы, то есть до +17 градусов тепла. Синоптики говорят, что это идеальные условия для посадки рассады.

Как цитирует издание «Комиинформ» руководителя отдела агрометпрогнозов и наблюдений Коми ЦГМС Евгению Шахову, весна пришла в Сыктывкар примерно на две недели раньше, поэтому тянуть с посевной не стоит, земля готова к посадочному сезону. Она также добавила, что в случае, если июнь и июль будут холодными, это может «обнулить» достигнутое климатическое опережение.

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