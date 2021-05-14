В Коми мужчина пришел на работу к знакомому и выстрелили в него

В Усинске завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство Фото: архив "КП"

В Усинске осудят 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Известно, что между обвиняемым и его 35-летним знакомым на протяжении долгого времени были натянутые отношения. В один из январских дней этого года мужчина, будучи пьяным, вооружился охотничьим ружьем и пошел на работу к своему знакомому. Зайдя внутрь, он выстрелил два раза. Благо, в стрельбе никто не пострадал. Мужчине помешали коллеги потерпевшего. Однако последнему злоумышленник все же успел причинить вред: он несколько раз ударил его по различным частям тела.

В ходе расследования фигурант частично признал вину, заявив, что умысла на причинение смерти у него не было.

Следствием собрана доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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