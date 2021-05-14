В Коми 5059 семей получили сертификат на маткапитал в проактивном режиме

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Коми 5059 семей получили сертификат на материнский капитал в проактивном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.

Такой порядок подразумевает беззаявительную выдачу документа и действует с 15 апреля прошлого года. Сертификат оформляется в электронном виде и направляется в Личный кабинет мамы (или другого правомочного лица) на портале госуслуг. 3653 семьи получили сертификат на первого ребенка, 1406 - на второго или последующего ребенка.

Также в проактивном порядке в Личный кабинет мамы направляется СНИЛС малыша. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Женщинам, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, советуют сделать это заранее – еще до рождения малыша. Так они смогут получить сертификат на материнский капитал и СНИЛС на ребенка в кратчайшие сроки.

Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 483 881,83 рубля. Для семей, в которых начиная с 1 января 2020 года появился второй ребенок (первый ребенок при этом рожден/усыновлен до 1 января 2020 года), материнский капитал составляет 639 431,83 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми потратить маткапитал на образование детей стало проще (подробнее)