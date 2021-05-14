Ухтинка перевела лжебанкирам 100 тысяч рублей

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Жительница Ухты 1952 года рождения перевела 100 тысяч рублей мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он рассказал, что некий злоумышленник пытается похитить с ее счета деньги. Звонивший убедил, что необходимо срочно перевести имеющиеся средства на якобы «безопасный счет». Пенсионерка отправилась к ближайшему терминалу банка и перевела на два абонентских номера телефона 100 тысяч рублей. После этого «помощник» перестал выходить с ней на связь, и женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Другая жительница Ухты, 1971 года рождения, проявила бдительность и не стала действовать по инструкции незнакомцев. Позвонившие ей лжебанкиры сообщили, что некий мошенник пытается дистанционно оформить на нее кредит и посоветовали перевести на «резервный» счет банка 25 тысяч рублей. Однако женщина положила трубку и сразу же обратилась в полицию. По факту попытки мошенничества также возбуждено уголовное дело.

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