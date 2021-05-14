Экс-глава Минздрава Коми стал зампредом правительства Тверской области

Бывший министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин стал заместителем председателя правительства Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Заместителями председателя правительства Тверской области стали Александр Вилькомир и Дмитрий Березин. Первый будет совмещать должности заместителя председателя правительства и министра строительства Тверской области, а второй курировать – отрасль здравоохранения.

– Александр Константинович и Дмитрий Борисович имеют необходимый опыт на руководящих должностях на территориях субъектов России. Надеюсь, что этот опыт поможет вам решать насущные проблемы и задачи, в том числе по приоритетным направлениям, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным, – сказал Руденя.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин ушел в отставку 10 апреля прошлого года. Это совпало с приходом пандемии COVID-19 в регион. Говоря о причинах отставки, он заявил, что связывать это с эпидемией коронавируса было бы «категорически неправильно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-министр здравоохранения Дмитрий Березин показал, сколько он заработал в прошлом году

Декларация о доходах появилась на сайте правительства (подробнее)