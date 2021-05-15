Спасатели вызволяли из беды ухтинского школьника, сбежавшего из дома через окно с третьего этажа

Фото: "Комиинформ"

Спасатели пришли на помощь 9-летнему школьнику из Ухты, который неудачно выпрыгнул с третьего этажа ради прогулки с друзьями.

14 мая в 15:40 тревожное сообщение от "01" поступило в аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" регионального Комитета ГО и ЧС. Прибывшие на место происшествия в поселке Шудаяг по ул. Шахтинской, 5А спасатели оказали ребенку помощь, сняв его с крыши и транспортировав до прибывшей скорой помощи.

По предварительным данным, друзья девятилетнего мальчика позвали его гулять. Почему мальчик отправился к ним через окно с третьего этажа, достоверно не известно. Он неудачно приземлился на железобетонное покрытие пристройки дома и раздробил пятку, сообщает "Комиинформ".

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