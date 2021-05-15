Нацмузей Коми приглашает на «Ночь музеев»

Фото: Нацмузей Коми

15 мая Национальный музей Республики Коми с 17:00 до 23:00 присоединяется к Всероссийской акции «Ночь музеев».

В эту ночь музей подготовил праздничную программу для посетителей всех возрастов и самого широкого круга интересов. С ней вас познакомит известный видеоблогер и телеведущий Никита Чернов.

На площадке между зданиями отделов природы и истории настоящее море эмоций подарит выступление Шоу Барабанщиков, удивит граффити-инсталляция «Илля Вась в кöсмöсе» и исторический аттракцион «Колесо обозрения». В течение вечера будут звучать чарующие звуки скрипки Дмитрия Федореева, зажгут: Клуб «Танцующие люди», студия фламенко «Alma del Norte», школа брейк-данса «FUNKY ART».

В Выставочном зале состоится невероятное путешествие в прошлое при помощи современных 3D технологий на новой выставке «Ретро 3D» из г. Ставрополь. На выставке «Деревяное зодчество зырянского Севера» вас удивит красота деревенских домов и прайд удорских львов.

В отделе природы можно будет принять участие в акции «Животные-спасатели», поучаствовать в фотоконкурсе «Звериная фамилия» и викторине «Знаток Коми края».

Для любителей средневековья отдел истории вместе с историко-реконструкционным клубом «Кречет» проведет мастер-класс «Вооружение средневекового воина» на выставке «Князь Александр Невский. Побеждая, непобедим». Здесь же можно поучаствовать в песочной анимации «Возникновение жизни» от Арт-студии «Магия песка». Разгадать тайну синего конверта, встретиться с купчихой и городскими сплетницами Усть-Сысольска можно на квесте «Больше, чем история». Пообщаться в неформальной обстановке посетители смогут на площадке «Амфитеатр на запасной лестнице».

«Космическое путешествие по крестьянскому дому» с многочисленными мастер-классами на любой вкус ждет гостей в отделе этнографии.

Литературный музей И.А. Куратова порадует встречей с детским писателем Анастасией Сукгоевой, мастер-классами от детского журнала «Радуга» и квестом «Тёмная комната». Гостей ждет встреча с Сыктывкарским астрономическим клубом «Загадки и тайны Вселенной» и концертная программа с участием творческих коллективов Сыктывкара.

Посетителей космической станции в Доме-музее И.П. Морозова удивит квест «КосмоTUR» с творческими и шуточными заданиями. Завершит акцию «Ночь музеев – 2021» флешмоб «Обними музей»!

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