Сыктывкар и пять стран открыты для международных полетов

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Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Помимо этого, штаб принял решение возобновить с 25 мая перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ "с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований".

В штабе уточнили, что возобновятся перелеты из Москвы в Рейкьявик. Рейсы Москва-Валетта будут совершаться дважды в неделю.

Три рейса в неделю будут летать в Мексику по направлению Москва - Канкун. Еще открываются три рейса в неделю Москва - Лиссабон.

Авиасообщение с Саудовской Аравией будет осуществляться из Москвы (три раза в неделю в Джидду), из Грозного и Махачкалы (по одному рейсу в неделю из этих городов в Джидду).

В этот же день оперштаб решил увеличить с 25 мая число регулярных рейсов с Южной Кореей: Владивосток-Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю.

Авиасообщение с Финляндией увеличивается до семи рейсов в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также по семь рейсов в неделю будет с 25 мая осуществляться маршрутам Москва-Токио и Владивосток-Токио, один рейс в Токио возобновляется из Южно-Сахалинска.

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