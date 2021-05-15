Задержан забивший до смерти знакомого житель Сыктывкара

Житель Сыктывкара, задержанный по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, арестован на 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

По версии органов предварительного следствия, вечером 9 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по ул. Морозова Сыктывкара, в ходе конфликта со своим знакомым, нанес ему удары руками по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой потерпевший скончался в больнице.

При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого, а также обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления. Иная мера пресечения, на первоначальной стадии расследования уголовного дела, по мнению суда, не сможет быть надежной гарантией правопослушного и надлежащего поведения обвиняемого.

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