На пожаре в жилом доме Печоры спасли шесть человек

Фото: архив ЕП
14 мая в 18:22 в пожарно-спасательную службу Печоры поступило сообщение о возгорании в квартире кирпичного жилого дома по улице Булгаковой. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут.
Из опасной зоны пожара звеньями газодымозащитной службы было спасено 5 человек и 1 человека спасли с помощью автолестницы. Из соседних задымленных помещений самостоятельно эвакуировались 16 человек.
Пострадала женщина 1947 года рождения. В результате пожара повреждена квартира на площади 20 м2.
В тушении пожара были задействованы 11 огнеборцев и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает МЧС по Коми.
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