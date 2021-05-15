На пожаре в жилом доме Печоры спасли шесть человек

Фото: архив ЕП

14 мая в 18:22 в пожарно-спасательную службу Печоры поступило сообщение о возгорании в квартире кирпичного жилого дома по улице Булгаковой. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут.

Из опасной зоны пожара звеньями газодымозащитной службы было спасено 5 человек и 1 человека спасли с помощью автолестницы. Из соседних задымленных помещений самостоятельно эвакуировались 16 человек.

Пострадала женщина 1947 года рождения. В результате пожара повреждена квартира на площади 20 м2.

В тушении пожара были задействованы 11 огнеборцев и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает МЧС по Коми.

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