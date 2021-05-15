По фактам невыплаты зарплаты в Коми возбуждено 19 уголовных дел

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Следком по Коми отчитался о результатах по борьбе за восстановление прав трудящихся на своевременную оплату труда.

В течение четырех месяцев 2021 года следователями по результатам рассмотрения 22 сообщений о преступлениях возбуждено 9 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Всего в производстве следственных подразделений находилось 19 уголовных дел. Окончено производством 8 уголовных дел, из которых 2 направлены в суд для рассмотрения по существу, 5 – прекращено в связи с полным возмещением причиненного ущерба.

Общая сумма задолженности по заработной плате по оконченным уголовным делам составила более 3,4 млн. рублей. Возмещено в ходе расследования более 2,1 млн. рублей, кроме того, в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 1,3 млн. рублей.

По вопросам своевременной оплаты труда следственное управление активно взаимодействует с органами прокуратуры, государственной инспекцией труда, региональными органами власти и управления.

Ход расследования уголовных дел, а также вопросы возмещения ущерба, причиненного указанными преступлениями, находятся на особом контроле руководства следственного управления, сообщает пресс-служба ведомства.

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