«Дожди и грозы»: Коми накроет циклон в начале недели

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В Коми в начале недели ожидается ухудшение погодных условий, сообщают синоптики регионального метеоцентра. По их прогнозам, с 17 мая жителей республики ожидают дожди, переходящие в ливни, а также сильные грозы.

В целом в первые дни новой рабочей недели по республике сохранится теплая весенняя погода. Однако на севере Коми температура не поднимется выше +12 градусов, в остальных регионах столбик термометра покажет +16…+21 градус.

Существенно погода изменится в середине недели. Жителям Коми стоит готовиться к аномальной жаре. Очередной циклон принесет теплый воздух, а также температуру в +31 градус.

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