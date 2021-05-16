В Коми более 130 детей стали жертвами клещей

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 549 пострадавших от укусов клещей Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать новые случаи укусов клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю было зарегистрировано 336 свежих фактов. Из них за медицинской помощью обратились 93 ребенка.

Всего же в республике отмечено 549 укусов насекомых, жертвами клещей стали 139 несовершеннолетних.

Отметим, что в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» за неделю было проведено 134 исследования, из них в 8 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 9 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Для того, чтобы уберечься от укусов насекомых, соблюдайте правила безопасности, а также лучшей профилактикой заражения на сегодняшний день является прививка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре стартовала противоклещевая обработка (подробности)