В Коми более 130 детей стали жертвами клещей

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 549 пострадавших от укусов клещей
Фото: Архив "КП"
В Коми продолжают фиксировать новые случаи укусов клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю было зарегистрировано 336 свежих фактов. Из них за медицинской помощью обратились 93 ребенка.
Всего же в республике отмечено 549 укусов насекомых, жертвами клещей стали 139 несовершеннолетних.
Отметим, что в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» за неделю было проведено 134 исследования, из них в 8 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 9 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Для того, чтобы уберечься от укусов насекомых, соблюдайте правила безопасности, а также лучшей профилактикой заражения на сегодняшний день является прививка.
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