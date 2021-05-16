В Коми температура воздуха прогреется до +31 градуса

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В середине следующей недели жителей Коми ожидает аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба Комиметеоцентра.

По прогнозам синоптиков, температура на юге республики поднимется до +31 градуса. Это связано с тем, что в регион вернется теплый воздух с южной стороны России.

Достаточно тепло будет и на севере Коми. Синоптики обещают +19…+24 градуса. Существенно холоднее будет на крайнем севере. Там столбик термометра не поднимется выше +12 градусов.

Также на следующей неделе метеорологи прогнозируют сильные осадки и шквалистый ветер.

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