В Коми температура воздуха прогреется до +31 градуса

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В середине следующей недели жителей Коми ожидает аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба Комиметеоцентра.
По прогнозам синоптиков, температура на юге республики поднимется до +31 градуса. Это связано с тем, что в регион вернется теплый воздух с южной стороны России.
Достаточно тепло будет и на севере Коми. Синоптики обещают +19…+24 градуса. Существенно холоднее будет на крайнем севере. Там столбик термометра не поднимется выше +12 градусов.
Также на следующей неделе метеорологи прогнозируют сильные осадки и шквалистый ветер.
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