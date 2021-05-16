В Коми после трагедии в Казани усилят меры безопасности во всех социальных учреждениях

Владимир Уйба провёл заседание Антитеррористической комиссии в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми усилят меры безопасности не только в образовательных учреждениях республики, но и больницах, в транспорте, зданиях культуры и других в соцучреждениях. Такое поручение дал глава региона Владимир Уйба во время заседания антитеррористической комиссии.

- Учитывая трагические события, которые произошли 11 мая в Казани, когда в результате стрельбы в гимназии погибли девять человек, семь из них школьники, мною были даны поручения усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях республики, - сказал Уйба.

Он также отметил, что данная работа не должна прекращаться. По его словам, важно обеспечить высокий уровень безопасности во всех учреждениях, куда жители Коми обращаются постоянно.

- Коллеги, такая работа должна вестись постоянно, чтобы не допустить подобные инциденты. Защищены должны быть не только образовательные объекты, но и все остальные, где концентрируется большое количество людей. Это и объекты транспортной инфраструктуры, и здравоохранения, и отрасли культуры, - заключил глава Коми.

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