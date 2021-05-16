В Коми ураган повалил 50 деревьев на трассе «Вятка»

Фото: пресс-служба «СПАС-Коми»

В Коми минувшей ночью разбушевалась непогода в Прилузском районе. Там шквалистый ветер повалил десятки деревьев прямо на трассу «Вятка». Последствиями бури занимались специалисты «СПАС-Коми».

Сообщения о сломанных деревьях начали поступать в службу спасения накануне, 15 мая, вечером. Так, около десяти часов ночи поступило сообщение о ДТП на 633 км автодороги Чебоксары - Сыктывкар: автомобиль ВАЗ-2114 врезался в упавшее на дорогу дерево. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Аналогичный случай произошел на 627 км. Легковушка «Skoda Octavia» врезалась в дерево. Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.

Еще один вызов поступил на автодорогу, ведущую от трассы «Вятка» в Киддзявидзь. Здесь на протяжении трех километров лежали деревья. Семь из них полностью парализовали движение, перекрыв дорогу.

В целом, работы по распилу деревьев у спасателей заняли до часу ночи, сообщает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ловля рыбы закончилась для жителя Коми больницей

На берегу озера его нашли спасатели (подробности)